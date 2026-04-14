Toros Dağları'nın eteklerinde keşfedildi. 17 asırlık yaşamın izleri var
14.04.2026 14:24
Son Güncelleme: 14.04.2026 16:41
AA
Isparta'daki Adada Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik çalışmalar, kentin 17 yüzyıllık kesintisiz yerleşim dokusunu ortaya koyuyor.
Antik dönemde Pisidia bölgesinin en stratejik yerleşimlerinden biri olan Adada, Anadolu tarihine ışık tutuyor. Kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında kazılar yapılıyor.
Doç. Dr. Ahmet Mörel, kentin Helenistik dönemden Geç Antik döneme kadar uzanan yaklaşık 17 asırlık bir sürekliliğe sahip olduğunu söyledi.
Mörel, bu durumun Adada'yı bölgedeki nadir örneklerden biri haline getirdiğine dikkati çekti.
Adada'nın antik ulaşım ağları içindeki özgün konumuna işaret eden Mörel, "Kentimiz, Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen ana askeri yol Via Sebaste üzerinde bulunmadığı gibi bu hatta bağlanan bir kol da değildir. Adada, tamamen bağımsız bir rota üzerinde konumlanmıştır'' dedi.
Mörel, bu stratejik güzergahın, kenti bölge içi ulaşımda önemli bir merkez ve kültürel kavşak noktası haline getirdiğini söyledi. Özellikle Aziz Pavlus'un seyahatleri sırasında izlediği rotaların bu bağımsız yol ağıyla kesişmesi, kentin değerini daha da belirginleştirdi.
Bazı kaynaklarda Adada'nın Helenistik dönemde kendi adına para basan bir yerleşim yeri olduğu ifade ediliyor.
Genellikle doğa yürüyüşçüleri ve kampçılar tarafından tercih edilen kent, henüz turizm açısından yeterince keşfedilmiş değil. Toros Dağları eteklerinde kurulan Adada, sakin atmosferiyle dikkat çekiyor.
Antalya'dan başlayarak Sütçüler üzerinden Adada'ya uzanan "Saint Paul Yolu"nun inanç turizmi açısından kritik bir hac rotası olduğunu belirten Mörel, kazıların 2021 yılından bu yana yoğunlaştığını kaydetti.
Mörel, çalışmaların 2024 itibarıyla "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına dahil edildiğini dile getirerek, "İnanç sistemlerindeki dönüşümü yansıtan mimari yapılar ile 'katekümenlik' olarak adlandırılan eğitim alanlarına ilişkin somut arkeolojik verilere ulaştık" diye konuştu.
Adada'nın en dikkat çekici özelliklerinden birinin gelişmiş idari yapısı olduğunu anlatan Mörel, sözlerini şu şekilde noktaladı:
“Elde ettiğimiz bulgular, kentteki tüm kamusal yapıların meclis kararıyla inşa edildiğini ortaya koymakta, bu da dönemindeki yerel yönetim anlayışının ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor.''
