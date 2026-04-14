Toros Dağları'nın eteklerine kuruldu. Henüz yeterince bilinmiyor, 17 asırlık yaşamın izleri var

Adada'nın antik ulaşım ağları içindeki özgün konumuna işaret eden Mörel, "Kentimiz, Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen ana askeri yol Via Sebaste üzerinde bulunmadığı gibi bu hatta bağlanan bir kol da değildir. Adada, tamamen bağımsız bir rota üzerinde konumlanmıştır'' dedi.

Mörel, bu stratejik güzergahın, kenti bölge içi ulaşımda önemli bir merkez ve kültürel kavşak noktası haline getirdiğini söyledi. Özellikle Aziz Pavlus'un seyahatleri sırasında izlediği rotaların bu bağımsız yol ağıyla kesişmesi, kentin değerini daha da belirginleştirdi.

Bazı kaynaklarda Adada'nın Helenistik dönemde kendi adına para basan bir yerleşim yeri olduğu ifade ediliyor.

Genellikle doğa yürüyüşçüleri ve kampçılar tarafından tercih edilen kent, henüz turizm açısından yeterince keşfedilmiş değil. Toros Dağları eteklerinde kurulan Adada, sakin atmosferiyle dikkat çekiyor.