Toroslar'da kartpostallık görüntü
18.03.2026 13:14
İHA
Türkiye'nin önemli sıradağlarından Orta Toros Dağları, kış aylarında beyaza bürünürken, bahar aylarında da yüksek kesimlerindeki karlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlık Orta Toroslar'da zirveler ve yamaçlar karla kaplanırken, bazı düşük rakımlı alanlarda ise baharın etkileri görülmeye başlandı. Geniş arazileri, derin vadileriyle dikkat çeken Orta Toros Dağları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına nefis manzaralar sunuyor.
TOROSLAR'DA SESSİZLİK HAKİM
Eşsiz manzaraların görüldüğü Toroslar'da sessizlik hakimken, doğa fotoğrafçıları için de bir fırsat haline geliyor. Öte yandan Orta Toros Dağları'nın erimeyen karları, dron ile havadan görüntülendi.
DOĞA TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ
Havadan çekilen görüntülerde, zirvelerden vadilere kadar uzanan karlar ve yer yer ortaya çıkan toprak ve bitki örtüsü dikkat çekti. Dağların kıvrımlı yapısı ve geniş alanlara yayılan kar örtüsü görsel şöleni gözler önüne serdi. Kıştan bahara geçiş sürecinde farklı güzellikler sunan Orta Toros Dağları, doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel barındırmaya devam ediyor.
