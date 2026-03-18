Toroslar'da kartpostallık görüntü

Havadan çekilen görüntülerde, zirvelerden vadilere kadar uzanan karlar ve yer yer ortaya çıkan toprak ve bitki örtüsü dikkat çekti. Dağların kıvrımlı yapısı ve geniş alanlara yayılan kar örtüsü görsel şöleni gözler önüne serdi. Kıştan bahara geçiş sürecinde farklı güzellikler sunan Orta Toros Dağları, doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel barındırmaya devam ediyor.