Trabzon'da fabrikada yangın! Alevler binayı esir aldı
25.03.2026 18:52
Son Güncelleme: 25.03.2026 18:55
İHA
Trabzon'da bir fındık fabrikasında yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.
Sebebi henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Fabrikanın büyük bir bölümünü saran alevleri kontrol altına almaya çalışan ekiplerin müdahalesi sürüyor.
YASAL UYARI
TRABZON Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TRABZON Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.