Trakya'da yüzyıllardır süren gelenek. Bolluk ve bereket getirdiğine inanılıyor

Çakır, hazırlıklar sonrası gençlerin köydeki haneleri dolaşarak yiyecek ve harçlık topladığını, evlilik çağındaki gençlerin deve figürünün içine girerek hoşlandıkları kızın evinin önünde maniler söylediğini anlattı.

Ritüelin özellikle sınır köylerinde yaşatıldığını belirten Çakır, köyden kente göçün geleneğin sürdürülmesini zorlaştırdığına dikkati çekti.

Gelenekle aynı zamanda bereket geleceğine de inanıldığını ifade eden Çakır, "Bu, bir inanç aynı zamanda. Bolluk ve bereket getirdiğine inanılıyor. Gelecek yıl hayvanların daha çok süt vereceği, bereketin artacağı düşünülüyor." dedi.

Köy sakinlerinden 63 yaşındaki Emel Işık, geleneğin sadece deve oyunu görülmemesi gerektiğini, kültürel miras olduğunu söyledi. 83 yaşındaki Firdevs Aslan da "Unutulan bu geleneği yaşatmak için çaba gösteriyoruz'' dedi.