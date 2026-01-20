''Trakyalı halkların yurdu'' olarak anılıyor. 700 yıl önce Osmanlı'nın eline geçti
20.01.2026 10:33
İHA
Düzce'de bulunan Prusias Ad Hypium Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaza büründü. Bölge, görkemli tarihiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Doğal güzelliklerle bütünleşen tarihi doku, bölgeyi ziyaret edenler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz görüntüler oluşturdu.
Yetkililer, kar yağışı sonrası oluşan bu manzaranın antik kentin tarihi değerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, Prusias Ad Hypium'un Düzce'nin kültürel zenginlikleri arasında önemli bir simge olmaya devam ettiğini ifade etti.
Konuralp kentinin de içinde bulunduğu bölge, bazı antik çağ yazarlarına göre M.Ö. 1200-700 yılları arasında Trakyalı halkların yurdu olarak adlandırılıyordu.
''Kieros'' ismi ile kurulduğu bilinen kent, M.Ö. 74 yılında Bithynia Kralı IV. Nikomedes’in döneminde Roma yönetimine geçti.
İçerisinde su kemerleri, agora, boule, tiyatro, hamam gibi birçok anıtsal yapı bulunan Prusias Ad Hypium, Erken Hristiyanlık dönemi ve sonrasında da canlılığını korudu.
Antik kent, Orhan Gazi’nin komutanlarından olan Konur Alp Bey tarafından 1323 yılında ele geçirilerek Osmanlı topraklarına katıldı.
