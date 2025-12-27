Tüm birikimini bu işe harcadı, yapımı en az 3 saat sürüyor ''Daha önce yapılmamış bir şey denemek istedim''
27.12.2025 11:39
İHA
Eskişehir’de yaşayan 32 yaşındaki girişimci, tufting ismi verilen el işi halı dokuma zanaatı için kolları sıvadı.
Konya’da işi öğrenen Aral, bütün birikimi ile bir işletme açtı. Aral, burada bulunan 5 kasnak ve tufting makine ile hem kendi halılarını dokuyor hem de dileyenlerin bu işi öğrenmesine imkan sağlıyor.
Genç girişimci, gelen nadir siparişleri de işleyip satışını yapıyor.
''YAPILMAMIŞ BİR ŞEY DENEMEK İSTEDİM''
Tuftinge başlama hikâyesi ve yapılışı hakkında bilgi veren Aral, "Eskişehir'de daha önce yapılmamış farklı bir şey denemek istedim. Bu süreçte yurt dışında oldukça yaygın bir hobi olan tufting, yani halı dokuma sanatını gördüm. El sanatlarına olan merakım ve elimin bu işe yatkın olduğunu düşünmem üzerine harekete geçtim'' dedi.
Aral, sözlerine şu şekilde devam etti:
‘’Görüntüyü elektronik cihazlar yardımıyla halı dokuma kasnağımıza yansıtıp çiziyoruz. Ardından tufting makineleri yani tabancaları ile ipleri kullanarak, çizimleri takip ederek önce görselin dış hatlarını oluşturuyor, sonra da içini dolduruyoruz. Küçük bir çalışmanın tüm işlemleri bile yaklaşık 3-4 saat sürüyor ancak sonunda ortaya çok estetik bir görüntü çıkıyor."
Bu ürünler, evde paspas veya halı olarak kullanılabiliyor. Tasarımlar tamamen kişisel tercihlere ve hayal gücüne dayanıyor. Çizgi film karakterlerinden, daha önce örneği bulunmayan özgün tablolara kadar pek çok farklı motif dokunabiliyor.
Atölyeye özellikle hobi içerikleriyle uğraşan ve örgü yapan kadınların geldiğini aktaran Aral, ‘’Çiftler de birbirlerine hediye etmek ya da evlerinde kullanmak için tufting yapmayı tercih ediyorlar. Çocukların da ilgisi oldukça fazla ancak şu anda çok küçük yaş gruplarını kabul etmiyoruz'' dedi.
