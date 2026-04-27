Tüm yıl boyunca kuraktı, sel oldu taştı. Su bolluğu sonrası kapaklar açıldı, tahliye başladı

Osmaniye’de sonbahar ve kış aylarından bu yana etkili olan yoğun yağışlar, bölgenin can damarı olan Ceyhan Nehri’nin debisini yükseltti. Geçtiğimiz yıl yaşanan şiddetli kuraklığın ardından nehirdeki su seviyesinin artması, hem barajlar hem de yer altı su kaynakları için umut oldu.