Türkiye soğuk havaya teslim olmuşken Antalyalılar sahile akın etti
18.01.2026 17:08
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kar manzaraları gelirken güneşi gören Antalyalılar haftasonunu sahilde değerlendirdi.
MANAVGAT'TA BAHAR HAVASI
Türkiye'nin birçok bölgesi kar ve soğuk havaya teslim olurken Antalya'da yüzünü gösteren güneşin ardından vatandaşlar sahile akın etti. Manavgat ilçesinde Sorgun-Boğaz mevkiine akın eden vatandaşların büyük bölümü balık tutmayı tercih ederken, ailecek gelenler güneşin tadını çıkardı.
PİKNİK YAPMAYA AKIN ETTİLER
Türkiye'nin çoğu bölgesi dondurucu soğuklar ve kar yağışlarıyla mücadele ederken Antalya bahar havası yaşadı. Antalyalılar ise güneşi sahilde değerlendirdi. Aile üyeleriyle pikniğe gelenler yer bulmakta zorlandı. Balık tutanlar ise adete bir zincir görüntüsü oluşturdu.
