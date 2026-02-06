Türkiye'de ekimi oldukça yaygın. Paketli satıldığında fiyatı bin lirayı geçiyor

Akten, "Zar atması, çürük oranının artması, nem ve rutubet gibi etkenler zayiatı artırıyor. Bu da maliyeti yükseltiyor. Şu anda raflarda bin liraya da fındık var, bin 250 liraya da, bin 450 liraya da. Ürünün ebatı, randımanı, kalitesi ve görünümü fiyatı belirliyor" dedi.