Türkiye'de hava kirliliği en yüksek şehir açıklandı. Uzmanlar endişeli

Altıkat, havada asılı halde bulunan çok küçük katı ya da sıvı parçacıklar olan partiküllerin değerlerinin kasım ayında yüksek seviyede çıktığını anlattı.

Kentte doğal gaz dönüşümü çalışmalarının hızla devam ettiğine işaret eden Altıkat, "Evet çok ciddi bir dönüşüm var fakat yeterli değil çünkü bir taraftan da nüfus artıyor. Bir yandan da küresel ısınma sebebiyle yazlarımız giderek sıcak olacak, kışlar da giderek soğuk olacak. Dolayısıyla kışın çok daha fazla yakıt tüketilecek. Yazın da rüzgar erozyonuyla meydana gelen partikül madde kuraklıktan ötürü, yağışla beraber çökelmediği için hep sınır değerlerinin her zaman üzerinde olacak'' dedi.