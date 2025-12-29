Türkiye’de ilk kez görüntülendi. Güney Okyanusu'ndan Hatay'a kadar geldi

Kuş gözlemi için Hollanda'dan bölgeye gelen Çağan Abbasoğlu, "Büyük yelkovanın Milleyha sahillerinin açıklarında görülmesi, bölgenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Burası Asi Nehri’nin denize döküldüğü bir nokta ve küçük bir delta yapısı oluşturuyor. Bu durum açık denizde balık ve su canlılarının çeşitliliğini artırıyor'' dedi.