Türkiye’de ilk kez görüntülendi. Güney Okyanusu'ndan Hatay'a kadar geldi
29.12.2025 16:48
DHA
Genellikle Güney Okyanusu'nda yaşayan büyük yelkovan kuşu, Hatay'ın Samandağ açıklarında görüntülendi.
İlçedeki Milleyha Kuş Cenneti'nde çalışma yapan kuş gözlemcileri, genellikle güney okyanuslarda yaşayan büyük yelkovan kuşunu (Ardenna gravis) görüntüledi. Türkiye'de ilk kez görüntülenen kuş, kayıtlara geçti. Bu kayıtla Türkiye’de gözlemlenen kuş türü sayısı 503'e yükseldi.
Kuş gözlemi için Hollanda'dan bölgeye gelen Çağan Abbasoğlu, "Büyük yelkovanın Milleyha sahillerinin açıklarında görülmesi, bölgenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Burası Asi Nehri’nin denize döküldüğü bir nokta ve küçük bir delta yapısı oluşturuyor. Bu durum açık denizde balık ve su canlılarının çeşitliliğini artırıyor'' dedi.
Abbasoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘’Büyük yelkovan son derece nadir bir kuş. Üremesini Güney Okyanusu’nda yer alan birkaç takım adada gerçekleştiriyor ve oldukça sınırlı bir dağılıma sahip. Binlerce kilometre öteden Türkiye kıyılarına gelmiş olması, bu gözlemi çok daha özel kılıyor.''
Kuşu ilk gözlemlediği andan itibaren kalp atışlarının hızlandığını ve ellerinin titrediğini söyleyen Abbasoğlu, ‘’Gerçekten büyüleyici bir andı. Son derece zarif ve oldukça büyük bir tür'' şeklinde konuştu.
