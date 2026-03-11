Türkiye'de kar rekoru. Kalınlığı 3 metreyi geçti, yol aylardır ulaşıma kapalı
Türkiye'de kar rekoru Van'da kırıldı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, 3 metre 38 santimetreye ulaştı.
Ülke genelinde etkili olan yağışlar sonrası kar kalınlıkları zirve yaptı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren yoğun kar yağışıyla birlikte 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 38 santimetreyi buldu. Bu rakamla bölge, Türkiye'nin en çok kar bulunan noktası ünvanını korudu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son ölçümlerde, Türkiye'nin en fazla kar örtüsüne sahip noktası, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Karabet Geçidi olarak kayıtlara geçti.
''ULAŞIM HİZAN ÜZERİNDEN YAPILIYOR''
Kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle 27 Aralık'ta ulaşıma kapanan Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 38 santime ulaşırken, Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van'a ulaşımlarını 250 kilometrelik mesafedeki Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor.
Karabet Geçidi'nin bağlı olduğu Bahçesaray ilçesi, kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle resmi kaynaklarda "Dokuzuncu Gezegen" olarak da adlandırılıyor. Yol kenarlarındaki metrelerce yükseklikte kar birikintileri ve dağların zirvelerinde küçük kar kütlelerinin erimesi oldukça uzun uzun sürebiliyor. Batıdaki birçok il ve ilçe baharı yaşarken, ilçede bahar aylarında bile kar ve tipi devam edebiliyor.
