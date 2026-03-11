Türkiye'de kar rekoru. Kalınlığı 3 metreyi geçti, yol aylardır ulaşıma kapalı

Karabet Geçidi'nin bağlı olduğu Bahçesaray ilçesi, kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle resmi kaynaklarda "Dokuzuncu Gezegen" olarak da adlandırılıyor. Yol kenarlarındaki metrelerce yükseklikte kar birikintileri ve dağların zirvelerinde küçük kar kütlelerinin erimesi oldukça uzun uzun sürebiliyor. Batıdaki birçok il ve ilçe baharı yaşarken, ilçede bahar aylarında bile kar ve tipi devam edebiliyor.