Türkiye'de örnekleri nadir bulunuyor. 621 yıldır ayakta
02.12.2025 21:04
İHA
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 1404 yılında yapılan Selçuklu eseri Yelmaniye Cami, sanatsal motifleriyle dikkat çekiyor.
Çemişgezek ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan ve Timur döneminde Emir Taceddin Yelman Bin Keykubat tarafından 1404 yılında yaptırılan tarihi cami, giriş kapısının her iki yanında bulunan denge sütunlarıyla göz kamaştırıyor.
621 yıldır ayakta kalan Yelmaniye Camisi'nin en ayrıcalıklı özelliği, giriş kapısının her iki tarafında bulunan denge sütunları. Bu sütunlar, caminin statik dengesini ve geçirdiği depremlerde herhangi bir hasar alıp almadığını gösteriyor. Yaşanan bir afet sonrasında sütunlar dönmezse, caminin temelinde veya dengesinde bir bozukluk olduğu anlaşılıyor.
Cami hakkında bilgiler aktaran yöre sakinlerinden İbrahim Köse, "Bu cami aslında bir medresenin mescididir. Miladi takvime göre 1404 yılında dönemin Çemişgezek Beyi Emir Taceddin Yelman Bin Keykubat tarafından yapılmıştır'' dedi.
Caminin en büyük özelliklerinden birinin sekizgen sütunlar olduğunu söyleyen Köse, ‘’Bu sütunlar, yapının depreme olan mukavemetini anlayabilmek için yapılmış. Herhangi bir göçük veya çökme oluştuğunda varlık sebebini gösteriyor. Sütunlar kendi ekseni etrafında dönebilme özelliğine sahip'' ifadelerini kullandı.
Günümüzde hala ibadete açık olan yapı, Osmanlı ve Selçuklu mimarisini yansıtıyor. Cami girişindeki sütunların üzerinde bulunan işlemeler, ince işçilikleriyle dikkat çekiyor. Bu sütunların en önemli özelliklerinden biri de, Türkiye'de örneklerinin çok nadir bulunması.
