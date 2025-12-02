Türkiye'de örnekleri nadir bulunuyor. 621 yıldır ayakta

621 yıldır ayakta kalan Yelmaniye Camisi'nin en ayrıcalıklı özelliği, giriş kapısının her iki tarafında bulunan denge sütunları. Bu sütunlar, caminin statik dengesini ve geçirdiği depremlerde herhangi bir hasar alıp almadığını gösteriyor. Yaşanan bir afet sonrasında sütunlar dönmezse, caminin temelinde veya dengesinde bir bozukluk olduğu anlaşılıyor.