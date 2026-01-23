Türkiye'de sadece Erzurum'da var. Buraya çıkmak cesaret ister
Erzurum'da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen kayakla atlama kuleleri, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor.
Palandöken ilçesindeki Kiremitlik Tepe'de bulunan ve Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan atlama kulelerinde, eski milli sporcu İrfan Çintımar'ın öncülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle kayakla atlamacı yetiştirilmesi için çalışma başlatıldı.
Mayıs ayında başlatılan projeyle sporla tanışan 9-14 yaş aralığındaki yaklaşık 300 çocuk, eleme usulüyle düzenlenen çeşitli testlerde başarılı olmak için mücadele etti.
Elemelerde başarılı olup yaz mevsiminde antrenmanlarına başlayan ve şimdilerde 20'lik diye tabir edilen rampaya çıkan yaklaşık 20 çocuk, cesaret ve disiplin gerektiren kayakla atlamada geleceğin milli sporcusu olmak için gayret gösteriyor.
Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü antrenmanlara aileleriyle gelen çocuklar, akşam saatlerinde dondurucu soğukta tecrübeli eğitmenler eşliğinde söz konusu rampadan başarılı bir şekilde inip geleceğin kayakla atlamacısı olmak için çabalıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kulelerde 5 rampanın olduğunu, bunlardan üçünün 20, 40 ve 60'lık rampalardan oluştuğunu söyledi.
Çocukların belli aşamalardan geçerek bugünlere geldiğini söyleyen Çakmur, "Rampalardan düşme, kayma aşamalarından sonra şimdi de kış çalışmalarına başladılar. Pist ve malzeme tanımına geçtiler'' dedi.
Çocukların gelişimlerinin ardından daha büyük rampalardan atlayış yapacaklarını dile getiren Çakmur, şöyle devam etti:
‘’Eksi 15-20 derecede aileleriyle birlikte burada özveriyle çalışıyorlar. Cesaret, dayanıklılık isteyen bir spor ve soğuğa karşı yarışıyorlar. Adrenaline karşı direnç gösteriyorlar.''
Çocukların antrenmanını izlemeyen gelen velilerden Saliha Hayat da oğlunun yaklaşık bir yıldır bu sporu yaptığını, her gün antrenman eksiği olmadan atlama kulelerine geldiklerini söyledi.
Çocuklardan 10 yaşındaki Zehra Betül Dursun ise "Soğuk hava aslında beni etkiliyor ama bazı şeylerin zorlukları olduğu için katlanıyoruz. Olimpiyat şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum" diye konuştu.
9 yaşındaki Muhsin Ali Hayat da eğitimlere yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini, hocalarını çok sevdiğini ve ileride şampiyon bir sporcu olarak Türk bayrağını zirveye çıkarmayı istediğini söyledi.
