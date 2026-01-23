Türkiye'de sadece Erzurum'da var. Buraya çıkmak cesaret ister

Çocukların antrenmanını izlemeyen gelen velilerden Saliha Hayat da oğlunun yaklaşık bir yıldır bu sporu yaptığını, her gün antrenman eksiği olmadan atlama kulelerine geldiklerini söyledi.

Çocuklardan 10 yaşındaki Zehra Betül Dursun ise "Soğuk hava aslında beni etkiliyor ama bazı şeylerin zorlukları olduğu için katlanıyoruz. Olimpiyat şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum" diye konuştu.

9 yaşındaki Muhsin Ali Hayat da eğitimlere yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini, hocalarını çok sevdiğini ve ileride şampiyon bir sporcu olarak Türk bayrağını zirveye çıkarmayı istediğini söyledi.