Türkiye'de tek bir örneği bulunuyor. Tarihi yapı müzeye dönüşecek

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, yapının 20. yüzyıl başına tarihlenen çok özel bir askeri mimari eser olduğunu belirtti.

Hangarın Türkiye'de bugüne ulaşan tek örneğinin Edirne'de bulunduğunu ifade eden Yıldız, Avrupa'da da Almanya, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerde sınırlı sayıda örneğinin restore edilerek korunduğunu söyledi.