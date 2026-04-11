Türkiye'nin bir kısmı karla mücadele ederken, Alanya yazı yaşıyor
11.04.2026 16:28
İHA
Antalya'nın Kleopatra Plajı, sabah saatlerinden itibaren yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
Hava sıcaklığının 21 dereceyi gördüğü ve su sıcaklığının da 19 dereceyi gösterdiği Alanya'da vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek sahile akın etti. Türkiye'nin birçok bölgesinde bahar aylarında olmasına rağmen kar haberleri okunduğu günlerde Alanya'da yaz havası hissediliyor.
Aileler çocuklarıyla vakit geçirirken, bazı vatandaşlar ise Akdeniz'in sularında yüzmeyi tercih etti.
Hareketlilik yaşanan plajda, hafta sonu olması nedeniyle de yoğunluk gözlemlendi. Güneşin tadını plajda çıkaran vatandaşların bir kısmı yüzmeye gelirken bir kısmı da balık avlamaya geldiğini belirtti.
