Türkiye'nin en büyük ayakkabısı üretildi. Tam 222 numara
29.04.2026 13:27
İHA
Bolu'nun Gerede ilçesinde meslek yüksekokulu öğrencileri ve bir tekniker tarafından 222 numara ayakkabı üretildi.
Türkiye'nin önemli deri üretim merkezlerinden ilçede, Gerede Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarımı Bölümü Teknikeri Ahmet Çetinkaya ve öğrencileri dikkati çeken bir projeye imza attı. Almanya'daki bir firmanın bahçesinde gördükleri devasa çizmeden esinlenen ekip, Türkiye'nin giyilebilir en büyük numaralı ayakkabısını tasarladı.
Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Tekniker Ahmet Çetinkaya, öğrencilerden Zekeriya Atmaca öncülüğünde başlayan çalışmaya diğer öğrencilerin de destek verdiğini belirtti.
Çetinkaya, "Straforlarla ayakkabının iç kalıbını hazırladık. Onun üzerine alçı yaparak sertleşmesini bekledik. Normal kullanabileceğimiz bir kalıp ortaya çıktı. Kalıbın üzerine yine stampa çıkardık, modelini oluşturduk. Bunu parçaladıktan sonra 7 kanat deriyle kesimini yaptık. Alt tabanında kösele kullandık. Ayakkabıyı 222 numara ölçüyle büyüttük" dedi.
''DAHA BÜYÜĞÜNÜ HAYAL ETMİŞTİK''
Çetinkaya, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
“Tabii kimsenin ayağı bu kadar büyük değildir ama gerçekten ayağı 222 numara olan birisi olsa bu ayakkabıyı çok rahatlıkla giyebilirdi. Aslında daha büyüğünü hayal etmiştik ama mevcut şartlarda bunu yapabildik.”
