Türkiye'nin en büyük göllerinden biriydi. Yıllardır görülmeyen oldu
15.04.2026 10:14
İHA
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Akşehir Gölü'nde bu yıl etkili olan yoğun yağışlar, su seviyesini yükseltti.
Gölde biriken su seviyesi, bölge halkı tarafından son yılların en yüksek seviyesi olarak değerlendiriliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Konya genelinde Mart ayı yağışları mevsim ortalamasının iki katına çıkarak metrekareye 56 kilograma ulaştı. Akşehir ilçesi Şubat ayında 127, Mart ayında ise 85 kilogram yağış aldı. Bu durum, gölün yeniden canlanması için umut oldu.
KİRAZ VE VİŞNE ÜRETİMİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Gölçayır Mahallesi Muhtarı Berat Demirkapu, Sultan Dağları'ndaki yoğun kar örtüsünün erimesiyle göle su girişinin devam edeceğini belirtti.
Akşehir ve Eber göllerinin bölgedeki dünyaca ünlü kiraz ve vişnelerin kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Demirkapu, "Göl tabanında yıllar sonra ilk kez bu kadar su oldu. Gölün su seviyesinin yükselmesi, bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Umarız bu birikme kalıcı olur ve gölümüz eski günlerine kavuşur" dedi.
MEVSİMSEL GÖLE DÖNÜŞTÜ
Tarım ve Orman Bakanlığı verileri, bir dönem Türkiye'nin en büyük 5'inci gölü olan Akşehir Gölü'nün yaşadığı kaybı gözler önüne seriyor.
1984 yılında 350 kilometrekarelik bir alana sahip olan göl, 2004 yılından bu yana seviye ölçümü yapılamayacak noktaya geriledi.
2008 ve 2014 yıllarında ise küresel iklim değişikliği, kontrolsüz sulama gibi nedenlerden dolayı kurudu. Akşehir Gölü, son yıllarda sadece kış aylarında su tutabilen "mevsimsel göl" statüsüne geçti.
KAPSAMLI EYLEM PLANI
Tarım ve Orman Bakanlığı, Akşehir ve Eber göllerini kurtarmak için kapsamlı bir eylem planı hazırlıyor.
Bakan İbrahim Yumaklı başkanlığında toplanan Ulusal Su Kurulu'nda alınan karar gereği, kuraklık riski altındaki bu iki göl için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürütülüyor.
Eber Sarısı gibi endemik türlere ev sahipliği yapan ve ekolojik açıdan "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsünde bulunan göllerin biyoçeşitliliğinin korunması ve su miktarının artırılması hedefleniyor.
Eylem planı çerçevesinde, gölleri besleyen kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması ve sürdürülebilir bir su yönetimi modelinin uygulanması amaçlanıyor.
