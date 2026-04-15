Türkiye'nin en büyük göllerinden biriydi. Yıllardır görülmeyen oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Akşehir ve Eber göllerini kurtarmak için kapsamlı bir eylem planı hazırlıyor.

Bakan İbrahim Yumaklı başkanlığında toplanan Ulusal Su Kurulu'nda alınan karar gereği, kuraklık riski altındaki bu iki göl için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürütülüyor.

Eber Sarısı gibi endemik türlere ev sahipliği yapan ve ekolojik açıdan "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsünde bulunan göllerin biyoçeşitliliğinin korunması ve su miktarının artırılması hedefleniyor.

Eylem planı çerçevesinde, gölleri besleyen kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması ve sürdürülebilir bir su yönetimi modelinin uygulanması amaçlanıyor.