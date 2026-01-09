Türkiye'nin en ''çaykolik'' şehri belli oldu. Uyuyana kadar içiyorlar
09.01.2026 11:51
İHA
Gastronomi dalında UNESCO'nun "Geliştirici Şehirler Ağına" giren ve mutfağıyla ön plana çıkan Gaziantep, Türkiye'nin çay tiryakisi şehri oldu.
Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescil belgesi verilen Gaziantep, çay tiryakiliğinde de zirveyi kaptı.
Muhabbetin ve koyu sohbetlerin sembol içeceği olan çayın en çok tüketildiği şehir olan Gaziantep, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'deki çay tüketim alışkanlıklarına yönelik hazırlanan listede zirvede yer aldı.
Gaziantepli vatandaşlar, çayı sabah kahvaltısından gece uyuyana kadar tüketiyor. Evlerde, iş yerlerinde ve kahvehanelerde demlikler hiç soğumuyor.
Sosyal hayatın merkezinde yer alan bir unsur olduğunu bir kez daha kanıtlayan çayın tanesi, ocaklarda 10 ile 20 TL'den satılıyor.
Çayın Gaziantepliler için olmazsa olmaz bir içecek olduğunu belirten Hakan Demir, ‘’Çay denildiği zaman akan sular duruyor. İçmediğimiz zaman başımıza ağrılar giriyor. Ben günlük 15-20 bardak tüketiyorum ama 30-35 bardak içen arkadaşlarım da var'' şeklinde konuştu.