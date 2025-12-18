Türkiye'nin en güvenli ilçesi! 15 yıldır hırsızlık yaşanmadı

18.12.2025 13:34

İHA

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Türkiye'nin en güvenli ilçeleri arasında yer alıyor. İlçede yaklaşık 15 yıldır neredeyse hiç hırsızlık olayı yaşanmadı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi suç oranlarının düşüklüğüyle adından söz ettiriyor.

 

Belediye Başkanı Necati Kulik, yaptığı açıklamada ilçede suç olaylarının neredeyse hiç yaşanmadığını ifade etti.

 

"İlçemizde kötü bir şekilde işlenen herhangi bir suç bulunmuyor." diye konuşan Kulik, "Vatandaşlarımız son derece duyarlı. Herkes malını, aracını güvenle dışarıda bırakabiliyor. İnşaat malzemeleri, marketler, bakkallar rahatlıkla açıkta durabiliyor. Kimse kimsenin malına göz dikmiyor." dedi.

Kulik, Aslanapa'nın bu yönüyle anılmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

 

Herhangi bir siyasi ya da emniyetle ilgili olumsuz olayın yaşanmadığını belirten Başkan Kulik, bu huzur ortamının temelinde insanların birbirine duyduğu saygının yattığını söyledi.

İlçenin nüfus bilgilerini de paylaşan Kulik, Aslanapa'nın köyleriyle birlikte toplam nüfusunun yaklaşık 8 bin 700 olduğunu, ilçe merkezinin ise 2 bin civarında seyrettiğini belirtti.

 

Ocak ayından itibaren mahalle sayısının dörtten beşe çıkacağını aktaran Kulik, ilçede şu anda 30 köy bulunduğunu ifade etti.

 

Aslanapa'da hırsızlık olaylarının yok denecek kadar az olduğunun altını çizen Başkan Kulik, "Yaklaşık 15 yıldır böyle bir olaya ne şahit oldum ne de duydum." dedi.

