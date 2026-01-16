Türkiye'nin en ilginç bölgelerinden biri. Hayranı çok ama dikkatsizlik ölüm getiriyor

Toros sıradağlarının en yüksek zirvelerinden biri olan Aladağlar; Niğde, Kayseri, Adana illeri arasında bulunuyor. Jeolojik olarak Türkiye'nin en ilginç yerlerinden biri olduğu ileri sürülen bölge, kış aylarında da doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Sulak alanlarıyla hayranlık uyandıran Aladağlar'da birçok buzul gölü ve şelale bulunuyor. Ancak kurak yaz aylarında bu göllerdeki suyun çok büyük bir kısmı buharlaşıp yok oluyor.