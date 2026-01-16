Türkiye'nin en ilginç bölgelerinden biri. Hayranı çok ama dikkatsizlik ölüm getiriyor
16.01.2026 16:28
Son Güncelleme: 16.01.2026 16:51
Öznur Doğan
Aladağlar'da, kar yağışının ardından seyrine doyulmaz manzaralar oluştu. Jeolojik açıdan önem taşıyan bölge, en çok dağ kazasının yaşandığı konum olarak da dikkat çekiyor.
Toros sıradağlarının en yüksek zirvelerinden biri olan Aladağlar; Niğde, Kayseri, Adana illeri arasında bulunuyor. Jeolojik olarak Türkiye'nin en ilginç yerlerinden biri olduğu ileri sürülen bölge, kış aylarında da doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Sulak alanlarıyla hayranlık uyandıran Aladağlar'da birçok buzul gölü ve şelale bulunuyor. Ancak kurak yaz aylarında bu göllerdeki suyun çok büyük bir kısmı buharlaşıp yok oluyor.
Geriye sadece yeraltı sularıyla beslenen göller kalıyor. Her ne kadar tırmanış için yaz mevsimi daha uygun olsa da, susuzluk riskine karşı dağcıların yanlarında mutlaka su taşımaları gerekiyor.
Eşsiz manzarasıyla büyüleyen Aladağlar, kayıtlara göre Türkiye'de en çok dağ kazasının yaşandığı bölge olarak ön plana çıkıyor. Aladağlar'da raporlanan ilk ölümlü kazanın 1956 yılında hayatını kaybeden Engin Kongar olduğu belirtiliyor.
Farklı zorluklarda pek çok tırmanış rotası bulunan Aladağlar'a, deneyim sahibi olmayan kişilerin tek başlarına gelmemeleri gerekiyor. Olası kazaları önlemek adına tırmanışların sadece rehber eşliğinde gerçekleştirilmesi öneriliyor.
YASAL UYARI
KAYSERI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAYSERI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.