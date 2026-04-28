Türkiye'nin en popüler yapılarından biri. Ziyaret saatleri değişecek
28.04.2026 13:23
İHA, AA
Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nde, 1 Mayıs itibarıyla yaz sezonu çalışma saatleri uygulamasına geçiliyor.
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, kentin simge yapılarından biri olan ve yerli-yabancı turistlerin uğrak noktası konumundaki Sinop Tarihi Cezaevi’nin ziyaret saatleri güncellendi.
01 Mayıs - 01 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, müze kapılarını sabah 09.00’da açacak ve akşam 19.00’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
Yaz sezonu boyunca hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanacak mesai saatlerinde, müzenin rutin bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle pazartesi günleri kapalı olacağı bildirildi.
4 bin yıllık Sinop Kalesi içinde yer alan ve üç tarafı denizle çevrili olan Tarihi Sinop Cezaevi, 1887 yılında modern bir hapishaneye dönüştürüldü.
Gaskalılar tarafından yapılan bina; Pontus, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılar tarafından sık sık güçlendirildi. Kalenin cezaevi olarak kullanımına ait en eski belgeler ise 1568 yılına dayanıyor.
Sabahattin Ali gibi birçok ünlü ismin yattığı cezaevi, 1999 yılında kapatılarak müzeye çevrilmiş ve son yıllarda kapsamlı bir restorasyon geçirmişti.
YASAL UYARI
SINOP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SINOP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.