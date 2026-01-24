Türkiye'nin en sıcak illerindendi, kuvvetli yağıştan sonra beyaza büründü
24.01.2026 15:34
İHA
Şanlıurfa’nın turistik ilçesi Harran, kar yağışının ardından beyaza büründü. İlçe, zengin tarihiyle de dikkat çekiyor.
Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışı, bölgede eşsiz manzaralar oluşturdu. Harran Kalesi, Kümbet evleri, Hayat El Harrani Türbesi ile birçok tarihi yapı, beyaz örtü ile sarıldı.
Harran şehrinin ismine, ilk defa MÖ 2250 yıllarına ait Ebla'da bulunan çivi yazılı tabletlerinde rastlandı. Bu tabletlerde şehir "Ha-ra-an" olarak geçiyordu.
Kentin adının Sümerce ve Akatça gibi dillerde "kervan" anlamındaki "haran-u" sözcüğünden geldiğine inanılıyor. Bazı kaynaklar ise bu kelimenin "şiddetli sıcak" anlamına geldiğini ileri sürüyor.
Bâbil, Hitit, Asur tabletlerinde Harran'dan sık sık bahsediliyor. İlçe, ovalar arasındaki konumu nedeniyle bir ticaret merkezi olma özelliği de taşıyordu.
