Türkiye'nin en soğuk yeri dondurdu, eksi 32,7’yi gördü. Her yer buz kesti
22.01.2026 16:00
Son Güncelleme: 22.01.2026 16:05
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en soğuk yeri Hakkari'nin Yüksekova ilçesi oldu.
Doğu Anadolu'da etkisini sürdüren kar yağışı sonrası, Hakkari'de sıcaklık eksi 32 dereceye kadar düştü. Şehrin en büyük ilçesi olan Yüksekova'da da olumsuz hava şartları, vatandaşa zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gece saatlerinde yaptığı ölçümlerde, Yüksekova'da en düşük sıcaklık eksi 32,7 derece olarak kaydedildi.
Yüksekova'yı eksi 31,3'le Erzurum'un Tekman ilçesi takip etti. Ardahan Göle eksi 30,9, Van Çaldıran ise eksi 30,4 ile en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü üçüncü ve dördüncü ilçeler oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, Yüksekova'yı bu hafta sonu parçalı bulutlu bir hava bekliyor.
