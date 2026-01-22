Türkiye'nin en soğuk yeri dondurdu, eksi 32,7’yi gördü. Her yer buz kesti

Yüksekova'yı eksi 31,3'le Erzurum'un Tekman ilçesi takip etti. Ardahan Göle eksi 30,9, Van Çaldıran ise eksi 30,4 ile en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü üçüncü ve dördüncü ilçeler oldu.