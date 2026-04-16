Türkiye'nin en yaşlı ikinci canlısı. 4 bin yıldır heybetini koruyor
16.04.2026 10:43
İHA
Adana'da bulunan yaklaşık 4 bin yıllık Bığbığ orman sarmaşığı, Türkiye'nin en yaşlı ikinci canlısı olarak anılıyor.
Aladağ ilçesinde yer alan sarmaşık; 20 metre boyu, 2,3 metre çapı ve 23 metrelik taç genişliğiyle dikkat çekiyor.
Özel koruma altında bulunan ve Türkiye'nin önemli tabiat anıtları arasında yer alan dev sarmaşık, zamana meydan okuyan görüntüsüyle ziyaretçilerini yeniden karşılamaya başladı.
Baharın gelişiyle sarmaşığın gölgesinde bir araya gelen vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçiriyor.
Ziyaretçilerden Osman Çelik, ‘’Bu sarmaşık bulunmaz bir nimet. Özellikle korunmasını istiyoruz. Turistlerden ricamız ise çevreyi kirletmemeleri" dedi.
Antalya'dan gelen Leyla Ulusoy da bölgeye hayran kaldıklarını ifade ederek, "Sarmaşığın köklerine kadar her detayı çok etkileyici" diye konuştu.
Meydan Yaylası'nda bulunan anıt, 6 Haziran 1994'te tescil edildi. Tesisin koruma alanı 154 metrekareyi kapsıyor.
TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI AĞACI
Türkiye'nin en yaşlı ağacı ise Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunuyor.
4 bin 121 yaşında olduğu bilinen porsuk ağacının tarihi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapılan yıllık halkaların laboratuvarda incelenmesiyle ortaya çıktı.
İncelemelerde ağacın sağlıklı olduğu, insanlar tarafından zarar verilmediği sürece en az 4 bin yıl daha yaşayabileceği ifade edildi.
