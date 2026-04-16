Türkiye'nin en yaşlı ikinci canlısı. 4 bin yıldır heybetini koruyor

Ziyaretçilerden Osman Çelik, ‘’Bu sarmaşık bulunmaz bir nimet. Özellikle korunmasını istiyoruz. Turistlerden ricamız ise çevreyi kirletmemeleri" dedi.

Antalya'dan gelen Leyla Ulusoy da bölgeye hayran kaldıklarını ifade ederek, "Sarmaşığın köklerine kadar her detayı çok etkileyici" diye konuştu.

Meydan Yaylası'nda bulunan anıt, 6 Haziran 1994'te tescil edildi. Tesisin koruma alanı 154 metrekareyi kapsıyor.

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI AĞACI

Türkiye'nin en yaşlı ağacı ise Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunuyor.

4 bin 121 yaşında olduğu bilinen porsuk ağacının tarihi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapılan yıllık halkaların laboratuvarda incelenmesiyle ortaya çıktı.

İncelemelerde ağacın sağlıklı olduğu, insanlar tarafından zarar verilmediği sürece en az 4 bin yıl daha yaşayabileceği ifade edildi.