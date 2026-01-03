Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alıyor. Yüzeyi resmen buz tuttu
03.01.2026 16:20
İHA
Termometrelerin eksi 21 dereceyi gösterdiği Sivas’ta Kızılırmak’ın yüzeyi buzla kaplandı.
Sivas’ta 2 gün boyunca yağan karın ardından soğuk hava etkili oldu. Sıfırın altında 21 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı sonrası kent merkezinin yanı sıra birçok ilçede adeta hayat dondu.
Kent merkezine 72 kilometre uzaklıkta bulunan Zara ilçesi de soğuk hava dalgasından etkilendi. İmranlı ilçesinden doğan ve Zara ilçesinden geçen Kızılırmak’ın bazı bölümleri buz tuttu.
İlçede yaşayan Ferhat Reçber, "Doğma büyüme Zaralıyım. İlk defa Kızılırmak’ın bu aylarda donduğunu görüyorum. Normalde bu aylarda donmazdı. Eski kışlar geri geldi" dedi.
YASAL UYARI
SIVAS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIVAS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.