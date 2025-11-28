Tuz Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı: Uzmanlar endişeli

İklim değişikliği ve yağışların olmaması gibi bazı etkenler olduğunu belirten Aydın, "Tuz Gölü'nü besleyen Peçenek Suyu, İnsuyu ve Uluırmak gibi akarsular, artık yağmur ve kar suları olmadığı için burayı besleyemez hale geldi. Aksaray Eskil ve Tuz Gölü Türkiye'nin en az yağış alan yeridir. Metrekareye 324 kilogram yağış düşmektedir. Oysaki Türkiye ortalaması metrekareye 574 kilogramdır'' dedi.