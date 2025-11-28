Tuz Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı: Uzmanlar endişeli
28.11.2025 14:32
İHA
Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan ve ülkenin 2. büyük gölü olan Tuz Gölü kırmızı alarm veriyor.
İklim değişikliği, tarım arazilerinin vahşi sulanması ve bölgede bulunan 200 bin civarındaki su kuyusunun yanı sıra yağışların da az olması, Tuz Gölü'nü hızla küçültmeye devam ediyor.
90 yılda yüzde 85 oranında küçüldüğü tespit edilen Tuz Gölü'nde suların çekilmesiyle ortaya tuz kütleleri çıktı. Tuz kütleleri göldeki çekilme seviyesini gözler önüne sererken, uzmanlar küçülmenin devam ettiğine vurgu yaparak önlem alınması gerektiğini söyledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"Tuz Gölü 7 bin 200 kilometrekare alanıyla Van Gölü'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük gölüdür. Gölün su yüzeyleri alanıyla ilgili olarak ilk çalışma 1915 yılında askeri haritalar ile yapılmış ve 2 bin 164 kilometre kare olarak tespit edilmiştir. 1987 yılında uzay fotoğraflarından yapılan çalışma sonucunda bu alanın 926 kilometre kare alana küçüldüğü belirlenmiştir.''
İklim değişikliği ve yağışların olmaması gibi bazı etkenler olduğunu belirten Aydın, "Tuz Gölü'nü besleyen Peçenek Suyu, İnsuyu ve Uluırmak gibi akarsular, artık yağmur ve kar suları olmadığı için burayı besleyemez hale geldi. Aksaray Eskil ve Tuz Gölü Türkiye'nin en az yağış alan yeridir. Metrekareye 324 kilogram yağış düşmektedir. Oysaki Türkiye ortalaması metrekareye 574 kilogramdır'' dedi.
İklim değişikliği ve bilinçsiz tarımın Tuz Gölü'nü bitme noktasına getirdiğini söyleyen Aydın, ‘’Eskil ve çevresinde 15 bini kaçak 5 bini ruhsatlı 20 bin civarında kuyu bulunmaktadır. Eskiden ilk su seviyeleri 1,5 metrede çıkar, kuyu derinliği 80 metreye kadar inerdi. Günümüzde ilk su seviyesi 80 metreye inerken kuyu derinlikleri ise 300 metreye kadar inmiştir'' ifadelerini kullandı.
Aydın sözlerine şu şekilde devam etti:
‘’Aksaray yöresinde çok su isteyen ürünler ekiliyor. Mısır ve yonca gibi ürünler ekiliyor. Dolayısı ile mısır ve yoncadan vazgeçip onun yerine arpa gibi ürünler ekilmeli, bunlara destek verilmeli. Tuz Gölü'nü korumanın birinci yolu şu andaki mevcut suları idareli kullanmaktır.''
