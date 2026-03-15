Üçkaya köyünde kendiliğinden yetişiyor. 2 hafta ömrü var
15.03.2026 14:57
İHA
Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Üçkaya köyünde doğada kendiliğinden yetişen nergisler, bu yıl da ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Mart ayının sonlarına doğru açan ve yaklaşık iki haftalık ömre sahip nergisler, her yıl çevre il ve ilçelerden binlerce kişiyi bölgeye çekiyor.
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken nergisler, kısa süreli ömürlerine rağmen yoğun ilgi görüyor.
Bu yıl havaların soğuk ve yağışlı seyretmesine rağmen vatandaşların nergislere olan ilgisi azalmadı. Üçkaya köyüne gelen ziyaretçiler, doğanın sunduğu eşsiz manzarayı yakından görme fırsatı buluyor.
Baharın habercisi olarak bilinen nergisler, bölgenin doğal güzellikleri arasında önemli bir yer tutarken, her yıl olduğu gibi bu yıl da fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.