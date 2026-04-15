Üretici verimli bir sezon bekliyor. Gençleştirme yapılan kovanlardan beklenti yüksek
15.04.2026 12:48
İHA
Aydın'da arıcıların sezon hazırlıkları devam ediyor. Arıcılar, yağışlı geçen kış sezonunun ardından gelen bahar aylarıyla birlikte bal sezonundan da umutlu.
Geçen yıllarda yaşanan kuraklık, arılara ve sezona da olumsuz yansımıştı.
Bu yıl yaşanan yağışların ardından ise arıcılar bahar aylarının daha güçlü ve verimli başladığını belirtti. Koçarlı ilçesine bağlı Kırsal Mersibelen mahallesinde arıcılıkla uğraşan Mehmet Özdemir ve Semih Karatosun, hava sıcaklığının artmasıyla arıların bal üretimine olumlu yansıdığını söyledi.
Arıcılıkta sezon verimliliğinin doğa dengesi ve yağışlarla doğru orantılı olduğunu söyleyen Özdemir, bahar ne kadar uzun sürerse arıların da o kadar bal ve polen topladıklarını söyledi. Bahar aylarının güzel geldiğini anlatan Özdemir, yağışların da devam ettiği sürece kovanlardan iyi verim alacaklarını öngörüyor.
ÜRETİCİ UMUTLU
Yeni sezonda fiyatlar konusunda umutlu olduğunu ifade eden üreticilerden Semih Karatosun, arı koanlarında gençleştirme çalışması yaptıklarını belirterek verimli bir sezon beklentisi içinde olduklarını ekledi.
