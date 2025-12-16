Üretim kışın da devam ediyor. Bahçede 130 TL'ye satılıyor
16.12.2025 16:51
İHA
Mersin'in Anamur ilçesinde çilek hasadı, kış mevsiminde de devam ediyor. Genel sağlık üzerinde çeşitli faydaları olan çileğin kilosu, bahçede 130 liraya satılıyor.
Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ilçesinde muz yetiştiriciliği ilk sırada yer alıyor. Ancak kışın ılıman geçen iklim şartları nedeniyle bölgede çilek üretimi de yapılıyor.
Çilek üretimi, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi'nde de, yöre sakinlerinin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Örtülü alanlarda çıkan fidelerin daha sonra üzerleri açılıyor.
10 dönümlük bahçesinde üretim yapan Rasim Uktar, yaptıkları işin karşılığını zor aldıklarına dikkat çekti. Uktar, anamur çileğinin doğal ve aromasıyla çok güzel olduğuna da değindi.
ÇİLEĞİN FAYDALARI
Gülgiller familyasından olan çilek, genellikle Güney Amerika, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa gibi ılıman iklimlerde yetiştiriliyor. Dünyanın en popüler meyvelerinden olan besinin, genel sağlık üzerinde pek çok faydası bulunuyor.
Vitaminler ve lif yönünden zengin olan çilek, özellikle yüksek miktarda polifenol adı verilen antioksidanlar içeriyor. Bunlarda, sodyum, yağ ve kolesterol bulunmuyor.
Çilek, en yüksek antioksidan içeriğine sahip 20 meyveden biri olup, manganez ve potasyum açısından da besleyici bir kaynak sunuyor. Sadece bir porsiyonunun (yaklaşık 8 çilek), bir portakaldan daha fazla C vitamini sağladığı ifade ediliyor.
