Üretim kışın da devam ediyor. Bahçede 130 TL'ye satılıyor

Gülgiller familyasından olan çilek, genellikle Güney Amerika, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa gibi ılıman iklimlerde yetiştiriliyor. Dünyanın en popüler meyvelerinden olan besinin, genel sağlık üzerinde pek çok faydası bulunuyor.

Vitaminler ve lif yönünden zengin olan çilek, özellikle yüksek miktarda polifenol adı verilen antioksidanlar içeriyor. Bunlarda, sodyum, yağ ve kolesterol bulunmuyor.

Çilek, en yüksek antioksidan içeriğine sahip 20 meyveden biri olup, manganez ve potasyum açısından da besleyici bir kaynak sunuyor. Sadece bir porsiyonunun (yaklaşık 8 çilek), bir portakaldan daha fazla C vitamini sağladığı ifade ediliyor.