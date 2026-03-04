Üretimi 25 yıl önce başladı. Mahallelinin gelir kaynağı oldu

Turp üretiminin ilk yıllarda yan gelir olarak yapıldığını belirten Kurumaz, bugün ise en önemli gelir kaynaklarından olduğunu vurguladı.

Mahalle sakinlerinden Saliha Yamanlı ise turp üretiminin aileler için büyük emek anlamına geldiğini anlatarak, "Turpların çıkarılması, kesilmesi, temizlenmesi ve hazırlanması gibi işlerle nisan sonuna kadar uğraşıyoruz. Çamurun içinde zor şartlarda çalışıyoruz. Ramazan ayı, oruç demeden çalışmaya devam ediyoruz çünkü geçim kaynağımız bu" ifadelerini kullandı.