Ürün az talep çok. Kilosu 800 TL'den başlıyor

27.02.2026 11:49
Türkiye'nin birçok bölgesi kar, yağmur ve tipi ile mücadele ederken, Muğla'nın Datça ilçesinde ilk meyvelerini veren çağla bademin tezgâhlara yolculuğu başlıyor.
Ege ile Akdeniz'in kesiştiği noktada yer alan Datça ilçesinde Ocak ayı ortalarında sadem ağaçlarında başlayan çiçek dönemi, Şubat ayı sonunda meyve vermeye başladı. Yılın ilk ürünü çağla, sınırlı üretim ve yoğun talep nedeniyle şimdiden dikkat çekiyor.
Toptancılar, yılın ilk ürününün kilosunu 800 lira ile bin TL'den fiyat verirken, Mart ayı ortalarında ürünün artması ile bu rakam 150-200 liraya kadar düşmesi bekleniyor.
Türkiye'nin tek coğrafi işaretli bademi nurlu bademin yanında erkenci badem ürünü kısa süren hasat dönemi, üreticiler için hem ekonomik kazanç, hem de ürünün değer kazanmasını sağlıyor. Datça bademinin aroması ve yıllar içinde oluşan marka değeri talebi arttırıyor.
