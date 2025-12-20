Ürünleri kurtarmak için güneşe serdiler, kilosunu 20 liradan satıyorlar

Serada ve naylon üzerinde olgunlaştırılan domatesler daha sonra pazarlarda satışa sunuluyor. Tarla domatesleri pazarlarda yoğun ilgi görürken, bazı vatandaşlar gök domatesleri turşuluk olarak satın alıyor.

Domates üreticileri, sezonun son hasadını bu yöntemle pazara sunduklarını belirterek, ürünlerini 20 ile 25 lira arasında sattıklarını ifade etti. Kimi üreticiler ise serada olgunlaşan domateslerini bu hafta itibarıyla pazarda tamamen tükettiklerini dile getirdi.