Uyarılar peş peşe geliyor. İstanbul'da sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış geliyor
20.04.2026 15:39
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da bahar havası sona eriyor. Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Günlerdir süren bahar havası bitiyor, sıcaklıkların düşeceği İstanbul'a sağanak geliyor.
İstanbul Valiliği'nden yarın akşam saatlerinde başlaması beklenen yağışlı havaya yönelik bir uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre il geneli yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yağışların çarşamba günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sistem, perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul'u terk edecek.
Sıcaklıkların ise çarşamba günü mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği cuma günüyse tekrar mevsim normallerine yükseleceği tahmin ediliyor.
Bu akşam ve saatlerinde güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgara yönelik de dikkatli olunmasına yönelik bir uyarıda bulunuldu.
AKOM ise İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına gireceği öngörülüyor.
18-20 derecelerle bahar değerlerinde seyreden sıcaklık salı akşam saatlerinden itibaren 5-7 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
