Uzungöl dondu. Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

04.01.2026 09:59

İHA

Trabzon'da bulunan Uzungöl, dondurucu soğukların ardından dondu.

Türkiye, dondurucu soğukların etkisi altında.

Trabzon'da etkili olan kar yağışının ardından eksi 7 dereceleri bulan soğuk havanın etkisiyle Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüzeyi tamamen dondu. 

GERİ SAYIM BAŞLADI

Öte yandan 23, 24 ve 25 Ocak tarihlerinde Uzungöl'de ilk kez düzenlenecek olan 1. Uzungöl Kış Festivali için geri sayım başladı. 

 

Festival öncesi bölgede hazırlıklar hummalı şekilde sürerken, binlerce yerli ve yabancı turistin bu tarihlerde Uzungöl'e akın etmesi bekleniyor. 

Organizasyonun, Uzungöl'ün kış turizmi potansiyeline önemli katkı sağlaması hedefleniyor.