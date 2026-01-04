Uzungöl dondu. Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
04.01.2026 09:59
Trabzon'da bulunan Uzungöl, dondurucu soğukların ardından dondu.
Türkiye, dondurucu soğukların etkisi altında.
Trabzon'da etkili olan kar yağışının ardından eksi 7 dereceleri bulan soğuk havanın etkisiyle Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüzeyi tamamen dondu.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Öte yandan 23, 24 ve 25 Ocak tarihlerinde Uzungöl'de ilk kez düzenlenecek olan 1. Uzungöl Kış Festivali için geri sayım başladı.
Festival öncesi bölgede hazırlıklar hummalı şekilde sürerken, binlerce yerli ve yabancı turistin bu tarihlerde Uzungöl'e akın etmesi bekleniyor.