Van Gölü'nün altında dev bir fabrika çalışıyor
25.03.2026 15:29
İHA
Yaklaşık 600 bin yıl önce Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu oluşan Van Gölü, şifalı suyunun yanı sıra ekolojik üretkenliğiyle de dikkat çekiyor.
3 bin 712 kilometrekare alan ile Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün çok sayıda koyu bulunuyor.
Gölün tarihi ve turistik özelliğe sahip adaları, 1990 yılında Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.
Van Gölü'nde 2 tür balık yaşıyor. Bunlar, inci kefali ve 2018 yılında Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi'nin bir mikrobiyalitlerin içerisinde yaşadığını tespit ettiği siyah benekli küçük mercan balığı.
Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik balık türü olan inci kefali, kentin ekonomisine sağladığı gelirle de dikkat çekiyor. Sadece üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin sürekliliği için her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Ekonomik değeri yüksek olan bu balık, bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı.
''SUYUN ALTINDA DEVASA BİR FABRİKA ÇALIŞIYOR''
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'ne bakıldığı zaman durgun, uçsuz bucaksız bir su kütlesi göründüğünü fakat işin aslının çok daha farklı olduğunun altını çizdi.
‘’Göl sularının altında adeta devasa bir fabrika çalışıyor'' diyen Akkuş, ‘’Van Gölü aslında geceleri uyumuyor. Aksine gün boyu fotosentez yaparak, besin üreterek içerisinde mikroskopik binlerce canlıyı besliyor" dedi.
Bu biyolojik üretkenlik, gölün endemik türü olan ve hem ekonomik hem de ekolojik açıdan önemli değere sahip inci kefallerinin yaşamı için uygun bir ortam oluşturuyor.
Sentinel uyduları ile elde edilen Van Gölü haritaları, göldeki klorofil-a yoğunluğunu renklerle gösteriyor. Yeşilden kırmızıya doğru değişen renkler, klorofil konsantrasyonunun seviyelerini ortaya koyuyor; kırmızı renkler konsantrasyonun yüksek olduğu noktaları, sarı orta seviyeyi ve yeşil ise en düşük değerleri işaret ediyor.
Özellikle Erciş Körfezi, göle en büyük su girdisini sağlayan alan olarak öne çıkıyor. Buradan gelen besin tuzları, güneş ışığıyla buluşarak gölde biyolojik döngüyü başlatıyor. Bu döngü sonucunda inci kefallerinin temel besin kaynağı olan planktonlar üretiliyor.
Van Gölü, sürekli hareket eden suyu sayesinde canlı ve sağlıklı bir ekosistem olarak varlığını sürdürüyor. Göldeki akıntılar, özellikle Van Körfezi’nde saat yönünde ve Erciş Körfezi’nde gözlemlenen akıntılar, suyun bir yerden bir yere sürekli taşınmasını sağlıyor. Bu hareketlilik, gölün doğal yenilenme sürecinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, göldeki kirliliğe dikkat çekerek, “Van Gölü kendi kendini yenileyen, her gün yeniden var olan bir ekosistem. Su döngüsü olmasa, yüzeydeki sular dibe, dipteki sular yüzeye karışmasa, göl daha hızlı yaşlanır ve ekosistem zarar görürdü” dedi.
Göl, fotosentez yaparak besin üretiyor ve binlerce mikroskobik canlıya yaşam alanı sunuyor. Akarsu ağızlarından gelen besinler, suyla karışarak plankton üretimine zemin hazırlıyor. Gölün farklı bölgeleri, sıcaklık ve akıntılara bağlı olarak farklı biyolojik tepkiler veriyor. Böylece Van Gölü, statik bir su kütlesi olmaktan çıkıp, her hücresiyle etkileşimde olan yaşayan bir organizma hâline geliyor.
Bilim insanları, Van Gölü’nün yalnızca izlenmesi gereken bir manzara değil, korunması gereken bir ekosistem olduğunun altını çiziyor. Su altındaki görünmez döngü bozulduğunda, gölün canlılığı olumsuz etkileniyor.
YASAL UYARI
VAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. VAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.