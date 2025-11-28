Van'da doğa ve sonbahar buluşması

Van'da sarı, turuncu ve kızıl'ın tonlarına bürünen doğa, adeta bir ressamın paletinden çıkmış gibi görünüyor.,

Kış gelmeden sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarını kucaklayan doğa, şehrin binlerce yıllık geçmişine tanıklık eden yapılarla bir araya gelerek güzel kareler oluşturdu.