Van'da doğa ve sonbahar buluşması
28.11.2025 11:55
İHA
Doğu'nun incisi Van'da sonbaharın son günleri, eşsiz manzaralara tanıklık etti.
Van'da sarı, turuncu ve kızıl'ın tonlarına bürünen doğa, adeta bir ressamın paletinden çıkmış gibi görünüyor.,
Kış gelmeden sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarını kucaklayan doğa, şehrin binlerce yıllık geçmişine tanıklık eden yapılarla bir araya gelerek güzel kareler oluşturdu.
Kasım'ın son haftasına girilirken Van Gölü çevresi, Keşiş Göl, Muradiye Şelalesi, Dilkaya Deltası gibi önemli noktalar, sonbaharın sunduğu renk cümbüşüyle görsel bir şölen oluşturdu.
Sarının, kahverenginin ve kızıl tonlarının egemen olduğu doğa; taş yapıların asırlık dokusuyla birleşerek hem fotoğraf tutkunlarına hem de kent sakinlerine eşsiz anlar yaşatıyor.
YASAL UYARI
VAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. VAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.