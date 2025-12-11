''Van'ın Göbeklitepe'si'' olarak tanımlanıyor. Tarihi yapıya büyük saygısızlık
11.12.2025 16:16
DHA
Van’ın Tuşba ilçesinde Urartular'a ait 2 bin 800 yıllık nekropol alanı, definecilerin hedefi haline geldi.
Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi’nde, Urartu Dönemi’ne ait 1600 metrekarelik alana matematiksel düzenlemeyle yerleştirilmiş 2 bin 475 dikili taş, 25 mezar odası ve taş halkaların yer aldığı alan, tahribata uğradı. Definecilerin hedefi haline gelen nekropol alanda, mezar odalarının giriş kısımlarının kırıldığı, çevrede ise iş makineleriyle yapılan kaçak kazı izlerinin bulunduğu belirtildi.
Kentte 25 yıldır profesyonel tur rehberliği yapan Engin Pişkin (46), Kalecik’in Urartular için stratejik bir merkez olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Yaklaşık 3 bin yıllık bir tarihten söz ediyoruz. Göbeklitepe'deki sır taşlar nasıl tarihin akışını değiştirdiyse, burada da aynı derecede önemli bulguların olduğuna inanıyoruz. Ancak alanda en ufak bir koruma tedbiri bulunmuyor. Defineciler yer yer iş makineleriyle kazı yapmış. Bu alan birinci derece sit ve dünyada benzeri yok."
''VAN'IN GÖBEKLİTEPE'Sİ''
Alanın Van için tarihsel ve kültürel açıdan değer taşıdığını belirten Pişkin, “Burası adeta Van’ın Göbeklitepe'si. Ancak tanıtıcı bir levha dahi yok. Tarlalar sürülmüş, mezar odaların bir kısmı tarlanın kenarında kalmış. Urartular için ölü gömme gelenekleri çok önemliydi. Bu gelenek, Selçuklu'dan Roma'ya kadar birçok medeniyette olduğu gibi burada da güçlü şekilde devam etmiş. Van Gölü Havzası, ölü gömme kültürünün merkezidir. Bu devasa alanın mutlaka korunması, incelenmesi ve turizme kazandırılması gerekiyor" diye konuştu.
''MEZAR ODALARI YÜKSEK STATÜLÜ KİŞİLERE AİT''
Bölgede daha önce yapılan bilimsel çalışmaların yeterli olmadığını ifade eden Pişkin, sözlerini şu şekilde noktaladı:
“Urartular Hazar Denizi’nden Musul’a, Malatya’dan Karadeniz’e uzanan geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş. Van ise bu büyük medeniyetin başkentiydi. Bu nedenle Kalecik’teki mezar odaları yüksek statülü kişilere aittir. Dikili taşların da incelenmesi ve bu alanın koruma altına alınması şart."
YASAL UYARI
VAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. VAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.