''Van'ın Göbeklitepe'si'' olarak tanımlanıyor. Tarihi yapıya büyük saygısızlık

Alanın Van için tarihsel ve kültürel açıdan değer taşıdığını belirten Pişkin, “Burası adeta Van’ın Göbeklitepe'si. Ancak tanıtıcı bir levha dahi yok. Tarlalar sürülmüş, mezar odaların bir kısmı tarlanın kenarında kalmış. Urartular için ölü gömme gelenekleri çok önemliydi. Bu gelenek, Selçuklu'dan Roma'ya kadar birçok medeniyette olduğu gibi burada da güçlü şekilde devam etmiş. Van Gölü Havzası, ölü gömme kültürünün merkezidir. Bu devasa alanın mutlaka korunması, incelenmesi ve turizme kazandırılması gerekiyor" diye konuştu.