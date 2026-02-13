Varını yoğunu satıp bu işi kurdu. Şimdi başka şehirlere satış yapıyor, sandığı 110 lira

Feraç Beyaz, "Arkadaşlar bana destek verdiler. Burada küçük bir ahır vardı. 180 komposto getirip nasıl dizeceğimi ve ilaçlayacağımı her hafta gelip gösterdiler'' dedi.

Küçük bir ahırda başladığı üretimi daha sonra 3 büyük çadırla sürdüren Beyaz, ‘’İlçe Tarım Müdürlüğü'ne başvurdum. 15 kişi kurs için ayarladılar. Defne ve Antakya'da mantarı ilk yetiştiren ben olduğum için onlara öğrettim'' ifadelerini kullandı.

Yılların birikimini satarak, sermaye yaptıklarını ve mantar üretim çadırları kurduklarını söyleyen Feraç Beyaz, "Birinci çadır için elimizdeki parayı, doları ve altınları bozdurduk. Devlet yardım ediyor ama o desteği almak için 7 çadır gerekiyordu. Tek başıma olduğum için 3 çadır kurabildim'' şeklinde konuştu.

Beyaz, mantar toplarken sorun yaşamadığını ve ürünün 35 gün sonra hasat edilmeye hazır hale geldiğini aktardı.