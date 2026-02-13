Varını yoğunu satıp bu işi kurdu. Şimdi başka şehirlere satış yapıyor, sandığı 110 lira
Hatay'da yaşayan bir vatandaş, ahırda başladığı mantar üretimini şimdi 3 çadırda sürdürüyor. Üretilen mantarlar, farklı şehirlere satılıyor.
Defne ilçesi Tavla Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Feraç Beyaz, yıllar önce Adana'daki arkadaşlarından mantar yetiştiriciliğini öğrenip memleketinde uygulamaya başladı.
Mantar yetiştirmeye küçük bir ahırda adım atan Beyaz, birikimleri olan altınları ve parayı bozdurarak çadırlar kurdu. Çadırların içine ranzalar koyarak özel topraklar ile üretime başlayan Beyaz, Akdeniz bölgesine mantar satmaya başladı. Mantar üretiminde hızla kendini geliştiren Beyaz, 60 gün ile 70 gün süren yetişme süreci sonrası mantarları 3 defa hasat ediyor.
Feraç Beyaz, "Arkadaşlar bana destek verdiler. Burada küçük bir ahır vardı. 180 komposto getirip nasıl dizeceğimi ve ilaçlayacağımı her hafta gelip gösterdiler'' dedi.
Küçük bir ahırda başladığı üretimi daha sonra 3 büyük çadırla sürdüren Beyaz, ‘’İlçe Tarım Müdürlüğü'ne başvurdum. 15 kişi kurs için ayarladılar. Defne ve Antakya'da mantarı ilk yetiştiren ben olduğum için onlara öğrettim'' ifadelerini kullandı.
Yılların birikimini satarak, sermaye yaptıklarını ve mantar üretim çadırları kurduklarını söyleyen Feraç Beyaz, "Birinci çadır için elimizdeki parayı, doları ve altınları bozdurduk. Devlet yardım ediyor ama o desteği almak için 7 çadır gerekiyordu. Tek başıma olduğum için 3 çadır kurabildim'' şeklinde konuştu.
Beyaz, mantar toplarken sorun yaşamadığını ve ürünün 35 gün sonra hasat edilmeye hazır hale geldiğini aktardı.
Beyaz, ‘’Mantarlar, sebze halinde sandıkla 110 ila 120 TL arasında satılıyor. Paket olarak 250 gramı 38 ila 40 TL arasında değişiyor'' dedi.
Mantar yetişen toprağın özel göllerden alındığını aktaran Beyaz, yetişen ürünlerin ise Mersin, İskenderun ve Hatay'daki sebze hallerine gönderildiğini aktardı.
