Vatandaş elleriyle tek tek topluyor. Hasadı 15 gün gecikti
17.04.2026 10:38
İHA
Birçok meyvenin örtü altında üretildiği Mersin'de ilk kayısı hasadı yapıldı. Kayısılar, fiyatın belirlenmesi için pazara gönderildi.
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de birçok ürün turfanda seralarda binbir emekle yetiştiriliyor. Geçtiğimiz aydan itibaren örtü altında yetiştirilip toplanan erik, karadut ve yenidünyanın ardından şimdi de kayısı hasadına geçildi.
Verimin bu yıl güzel olduğu belirtilirken, kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle hasadın 15 gün geç yapıldığı ifade edildi. Toplanan meyveler tek tek elden geçirilerek hale gönderildi. Burada talebe göre fiyatının belirlenerek yurt içi ve yurt dışındaki müşterilere ulaştırılacağı öğrenildi.
Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu, "Daha önce yeşil çağla olarak topladık. Bugün itibarıyla de sarı kayısımız oldu, ilk hasadımızı yapıyoruz. Geçen yıl 1 Nisan gibi hasat etmiştik, bu yıl biraz gecikti'' dedi.
Kulu, kayısıların yağışlı ve az güneşli hava şartları nedeniyle geç olgunlaştıklarını belirtti.
Üretici İrfan Sezer ise "Kayısı bahçemiz örtü altı olduğu için çiçek zamanı tutumuna çok dikkat etmek lazım. Sıcak havada havayı bol vereceksin, rüzgârda kapatacaksın, havasını kısacaksın, ayar vereceksin. Hepsinin bir zorluğu var'' ifadelerini kullandı.
Örtü altında hasatta eşine yardım eden Zehra Sezer ise “İtina ile sofralara bir nimet göndereceğim diye uğraşıyorum. Kışın yetiştirmesi, yazın toplaması zor” dedi.
