Vitamin deposu ışkın tezgaha çıktı. Kilosu 400 TL

Doğu'nun muzu olarak bilinen ışkın, her yıl nisan aylarının ortalarında toplanmaya başlıyor, birçok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

Işkın, C vitamini yönünden çok güçlü bir kaynak olarak biliniyor, bunun yanısıra A, B1, B2, E ve K vitaminlerini barındırıyor. Polifenoller ve antioksidanlar açısından zengin olan bu bitki, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Türkiye'de Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ışkının şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok soruna iyi geldiği düşünülüyor.