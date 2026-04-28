Vitamin deposu ışkın tezgaha çıktı. Kilosu 400 TL
28.04.2026 10:49
İHA
Doğu'nun muzu diye adlandırılan ışkın tezgahlardaki yerini aldı. Sebzenin kilosu 400 TL'ye satılıyor.
Doğu'nun muzu olarak bilinen ışkın, her yıl nisan aylarının ortalarında toplanmaya başlıyor, birçok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle vatandaşların ilgisini çekiyor.
Işkın, C vitamini yönünden çok güçlü bir kaynak olarak biliniyor, bunun yanısıra A, B1, B2, E ve K vitaminlerini barındırıyor. Polifenoller ve antioksidanlar açısından zengin olan bu bitki, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Türkiye'de Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ışkının şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok soruna iyi geldiği düşünülüyor.
Işkın satıcısı Zülfü Güngör, “Vatandaşlar da dağ muzunun gelmesine sevindi. Dağ muzu şeker, tansiyon ve kanser hastaları tarafından rağbet görüyor” diyerek şunları anlattı:
"Bunlar şu an Pertek'ten geliyor. Ovacık ışkını henüz gelmedi. Bunların çıktığı yere herkes giremez. Köylüler gidip topluyor. Şehirdeki vatandaş gidip bunu toplayamaz. Yılda bir defa çıkıyor.
Vatandaşlar tarafından çok iyi talep var. Kilosu ilk geldiği zaman 750 liraya satıyorduk şuan da 400 liradan satıyoruz."
Bir başka ışkın satıcısı Fuat Nazik de bir haftadır satışların başladığını belirterek şöyle konuştu:
“Tezgahlarımıza geldi. Bu sene de inşallah bol olur. İlk ağızda yeni çıktı bundan dolayı biraz pahalı ama bir haftaya kadar inşallah ucuzlar. Şu anda Pertek tarafından geliyor. Ovacık ışkını en güzelidir fakat o henüz çıkmadı. Işkının fiyatı şuanda 400 liradır” dedi.