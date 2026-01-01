Vücuttaki eksikliği saç dökülmesi nedeni. Kökleri zayıflatıyor
01.01.2026 09:43
Son Güncelleme: 01.01.2026 09:44
NTV - Haber Merkezi
Sağlıklı saçlara sahip olmak ve saç dökülmesi sorunlarını azaltmak için vücudunuzun bazı vitaminlere ihtiyacı var.
Saç sorunları her zaman genetik değildir. Bazen beslenme alışkanlıklarınız saç sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. Birçok vitamin ve bunların eksiklikleri, saç büyümenizin ne kadar iyi gelişeceğini belirleyebilir. Bu eksiklikleri gidermek, daha iyi saç büyümesine ve genel saç sağlığının korunmasına yardımcı olabilir. İşte sağlıksız saç büyümesiyle bağlantılı 5 vitamin eksikliği ve bu eksiklikleri gidermeye yardımcı olabilecek besin kaynakları.
A VİTAMİNİ
Yapılan bir çalışma , yeterli miktarda A vitamini tüketiminin sağlıklı cilt ve saçın korunması için gerekli olduğunu belirtiyor. Ancak çalışma, vitaminin çok fazla veya çok az alınmasının saç sağlığını kötüleştirebileceği konusunda da uyarıyor.
Doğal besin kaynakları arasında şunlar yer alıyor: Tatlı patates, havuç, kabak, ıspanak, papaya, brokoli, karaciğer, yumurta sarısı ve yağlı balıklar.
B7 VİTAMİNİ
Sağlıklı kişilerde biotin eksikliği nadir olmakla birlikte, NIH (Ulusal Sağlık Enstitüleri) , şiddetli biotin eksikliğinin saç incelmesine neden olabileceğini belirtiyor. B7 vitamini, saç folikülü fonksiyonunda destekleyici bir rol oynar.
Doğal besin kaynakları şunlardır: Yumurta sarısı, süt, kuruyemişler, tohumlar, baklagiller, yulaf, muz, ıspanak, mantar, avokado.
C VİTAMİNİ
Harvard Health, C vitamininin besinlerden demir emilimi için gerekli olduğunu belirtiyor. Hem saç dökülmesi hem de demir eksikliği yaşayan kişiler için C vitamini takviyeleri yardımcı olabilir.
Yaygın C vitamini kaynakları şunlardır: Guava, kivi, papaya, ananas, çilek, kırmızı biber, ıspanak, domates, Brüksel lahanası.
D VİTAMİNİ
Çalışmalar, D vitamininin saç folikülü döngüsünün başlatılmasında rol oynadığını göstermektedir. Bununla birlikte, sürecin ardındaki mekanizmayı anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. D vitamini eksikliği ayrıca skarlı alopesi ile de ilişkilidir.
Besin kaynakları şunlardır: Yağlı balıklar, karaciğer, yumurta sarısı, bitkisel sütler, portakal suyu, kahvaltılık gevrekler, süt ve yoğurt ve en önemlisi güneş ışığı
B9 VİTAMİNİ
B9 vitamini hücre büyümesini ve onarımını destekler. En iyi doğal kaynaklar şunlardır: Ispanak, lahana, pancar, bamya, nohut, soya fasulyesi, turunçgiller, muz, yer fıstığı, badem, esmer pirinç ve ayçiçek çekirdeği.
Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.