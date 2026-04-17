Yabancı değilim, sabah öderim dedi. 153 bin TL'lik bahis oynayıp kayıplara karıştı
17.04.2026 12:10
İHA
Bursa'da iddiaya göre bir muavin, "parasını ödeyeceğim" diyerek bahis oynadı. Kotayı dolduran şüpheli ödemesini yapmadan olay yerinden kaçtı.
Olay, Osmangazi ilçesindeki bir büfede yaşandı.
Edinilen bilgilere göre bir muavin gittiği büfede yaklaşık 20 bin TL'lik kupon doldurmaya başladı. Muavin ve büfe çalışanı ilerleyen saatlerde maçları takip etti. Gece yarısına doğru parası tükenen şüpheli muavin, büfe sahibiyle arkadaş olduğunu söyleyerek çalışanı kandırdı ve “Sen kuponları yap, ben sabah bırakacağım” diyerek oyununa devam etti. İkili sabaha kadar maçları yer yer üzüntü ve heyecanla takip etti. Öyle ki şüpheli maçı kazandığı anlarda çalışana içecek bile ısmarladı.
"BİZ DE İNANAMADIK"
Sabaha karşı oynamaya devam ettiği kuponların toplamı 153 bin TL'ye ulaşınca sistem kotası doldu ve o esnada büfeye gelen müşteriyi fırsat bilen şüpheli, ortadan kayboldu.
İşletme yöneticisi Ali Canbaz, olayı hayretler içerisinde anlatarak "Kamera kayıtlarını izleyince biz de inanamadık" dedi.
"SONUNDA BEN ÜZÜLDÜM"
Olaya tanıklık eden büfe çalışanı Emre Susmaz ise olayı, “Kazanınca sevindik ama sonunda ben üzüldüm” şeklinde anlattı. Olayın ardından işletme sahibi ve çalışanı kamera kayıtlarıyla beraber karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarındaki şüphelinin rahat tavırları ise izleyenleri hayrete düşürdü.
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır.