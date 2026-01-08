Yabani fıstık ağacının meyvesinden yapılan kahve, soğuk algınlığından zayıflamaya kadar çare oluyor
08.01.2026 11:42
İHA
Gaziantep yöresine ait özel lezzetlerden Menengiç kahvesi, sağlığa faydaları nedeniyle tüketicilerin kış aylarındaki gözdesi oldu.
Kendine özgü aromasıyla ve sağlığa yararlarıyla bilinen Menengiç kahvesi, kış başta olmak üzere 4 mevsim de tüketicilerin damaklarını tatlandırıyor. Gastronomi alanında Türkiye’de coğrafi işaret tescilinin alınmasının ardından Avrupa Birliği’nde de tescillenen kahve, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki dağlarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında "yabani Antep fıstığı" olarak da bilinen menengiçten yapılıyor.
Kafein içermeyen ve aromatik lezzeti ile ilgileri çeken kahve, yöresel, doğal ve sağlıklı özellikleriyle ön plana çıkıyor. Kış aylarında şifa deposu olarak tüketilen Menengiç kahvesi, soğuk algınlığı, grip ve astım gibi hastalıkların tedavisinden zayıflama amacına kadar her şeye hizmet ediyor. Tadı Antep fıstığını andıran toz halinde veya öğütülmüş haliyle Türk kahvesi gibi suyla pişirilebilen menengiç kahvesinin öksürük, kalp damar hastalıkları ve böbrek rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına da iyi geldiği belirtiliyor. Su ve sütle hazırlanan kahve, Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği bir lezzet. Gaziantep'e gelen misafirlerin tükettikleri içeklerin de başında geliyor.
Menengiç kahvesinin şifa deposu olduğunu belirten işletmeci Mehmet Kaleoğlu, kahvenin yabani fıstık ağaçlarının meyvesinden yapıldığını söylerken, "Menengiç kahvesi insan sağlığına çok faydalıdır. AB tarafından tescillenen menengiç kahvesi çok lezzetlidir. Kışın şifa deposu olduğu için özellikle soğuk kış günlerinde daha çok tüketiliyor. Daha önce çocuklarımız hasta olduğu zaman menengiç kahvesi içirirdik. İçerisinde Omega-3 ve 12 barındırmaktadır, insan sağlığına çok faydalıdır" diye de ekledi.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.