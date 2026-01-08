Yabani fıstık ağacının meyvesinden yapılan kahve, soğuk algınlığından zayıflamaya kadar çare oluyor

Kendine özgü aromasıyla ve sağlığa yararlarıyla bilinen Menengiç kahvesi, kış başta olmak üzere 4 mevsim de tüketicilerin damaklarını tatlandırıyor. Gastronomi alanında Türkiye’de coğrafi işaret tescilinin alınmasının ardından Avrupa Birliği’nde de tescillenen kahve, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki dağlarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında "yabani Antep fıstığı" olarak da bilinen menengiçten yapılıyor.

Kafein içermeyen ve aromatik lezzeti ile ilgileri çeken kahve, yöresel, doğal ve sağlıklı özellikleriyle ön plana çıkıyor. Kış aylarında şifa deposu olarak tüketilen Menengiç kahvesi, soğuk algınlığı, grip ve astım gibi hastalıkların tedavisinden zayıflama amacına kadar her şeye hizmet ediyor. Tadı Antep fıstığını andıran toz halinde veya öğütülmüş haliyle Türk kahvesi gibi suyla pişirilebilen menengiç kahvesinin öksürük, kalp damar hastalıkları ve böbrek rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına da iyi geldiği belirtiliyor. Su ve sütle hazırlanan kahve, Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği bir lezzet. Gaziantep'e gelen misafirlerin tükettikleri içeklerin de başında geliyor.