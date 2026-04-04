Yağışlar arttı, kuruyan şelale akmaya başladı
04.04.2026 10:59
İHA
Ankara'nın Kurumcu Şelalesi ve gölü, eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor. Bölge, turistler için saklı bir rota olma özelliğini koruyor.
Son yıllarda turistlerin, doğa turizmine ilgi göstermesiyle birlikte bilinmeyen gizli bölgeler de gün yüzüne çıkıyor. Bu gizli doğal alanlardan biri de Kurumcu köyü sınırlarında bulunan Kurumcu Şelalesi ve çevresindeki göl olarak öne çıkıyor.
KEŞFEDİLMEYEN GÜZELLİK
Bölge özellikle fotoğraf meraklılarının ve farklı rotalarda doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için keşfedilmemiş bir seçenek oluşturuyor. Henüz keşfedilmeyen doğal güzellik Kurumcu Şelalesi, aynı zaamnda Ankara'nın en büyük şelalesi olma özelliğine sahip.
"YAĞMUR BOL YAĞDI, KURUYAN ŞELALE AKIYOR"
Kurumcu Şelalesi'nin geçtiğimiz yıllara kıyasla daha iyi bir durumda olduğunu ve gür bir şekilde aktığını belirten Kurumcu köyü muhtarı Şerafettin Üçpınar şöyle anlattı:
“Bu sene yağmur bol yağdı, göller doldu, kuruyan şelale akıyor. Şelale geçen sene akmadı, bu sene akıyor. Su bol, yağmur bol. Geçen sene kuraklık vardı, bu sene iyi. Ankara'dan gelenlerle ilgili şikayetimiz var. Yiyorlar, içiyorlar, çöplerini atıyorlar. Şelalemiz var, ormanımız var. Bu şelale önceden devamlı akıyordu. 2 senedir akmıyordu. Bu sene iyi. Bu sene kesilmez, 1 ay akar. Suyu yaz ayında sebzeler için kullanıyoruz.”
