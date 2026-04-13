Yağışlar barajları doldurdu, çiftçinin yüzü güldü
13.04.2026 11:47
İHA
Etkili olan kar ve yağmur yağışları; Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan su kaynaklarını olumlu yönde etkilemeye devam ediyor.
İlçede bulunan Elmalı Barajı ve Abdi Barajı’nda doluluk oranları her geçen gün artarak yükseliyor. Yağışların etkisiyle sadece barajlarda değil, ilçede bulunan su kuyularında da doluluk oranlarının ciddi şekilde arttığı gözlemlendi.
Yer altı su seviyelerindeki artışın özellikle tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.
İlçe halkı ise bu yıl yağışların oldukça bereketli geçtiğini belirterek; "Maşallah bu sene yağışlar bol oldu. İnşallah bunun bereketini tarımda da göreceğiz. Tarımsal alanda verimin yüksek olacağı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.
Artan yağışlarla birlikte baraj ve yer altı su kaynaklarındaki doluluk oranlarının önümüzdeki süreçte de tarım ve hayvancılık açısından önemli katkı sağlaması bekleniyor.
