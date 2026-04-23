Yağışlar can suyu oldu. Doluluk yüzde 100'ü bile geçti

Kuraklığın simgesi haline dönen barajlardaki doluluk oranı çiftçileri de sevindirdi. Doluluk oranı 2025 yılı nisan ayında yüzde 3 olan 4 Eylül Barajı, bu yıl yüzde 38'e ulaştı. Öte yandan kentin en önemli barajlarından birisi olan Pusat-Özen Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl yüzde 29'a kadar düşerken, bu yıl yüzde 70'e çıktı. Barajlardaki su seviyesinin artmasıyla birlikte sulu tarımda uygulanan yasak sona erdi.

Kar sularının erimesiyle Çamlıgöze, Güneykaya, Kanak, Kocakurt, Maksutlu, Yapıaltın, Çermikler, Çatköy, Yıldız ve Örenli barajlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Gazibey, Üçöz baraj ve göletlerinde ise su seviyesi yüzde 100'ün üstüne çıktı.