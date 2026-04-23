Yağışlar can suyu oldu. Doluluk yüzde 100'ü bile geçti
23.04.2026 11:09
İHA
Geçtiğimiz yıllarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Sivas'ta barajların doluluk oranı yüzleri güldürdü.
İklim değişikliğiyle birlikte yurt genelinde etkili olan kuraklık Sivas'taki birçok barajı etkilemiş, su seviyelerinde ciddi düşüş yaşanmıştı. Kent genelinde yer alan barajlarda su seviyesinin düşmesi nedeniyle sulu tarıma kısıtlama getirilerek tedbirler alınmıştı.
Geçen yıl kasım ayından bu yana etkili olan yağışlar, barajların dolmasını sağladı. Son yılların en sert kışını yaşayan Sivas'ta karların erimesiyle barajlar doldu.
Kuraklığın simgesi haline dönen barajlardaki doluluk oranı çiftçileri de sevindirdi. Doluluk oranı 2025 yılı nisan ayında yüzde 3 olan 4 Eylül Barajı, bu yıl yüzde 38'e ulaştı. Öte yandan kentin en önemli barajlarından birisi olan Pusat-Özen Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl yüzde 29'a kadar düşerken, bu yıl yüzde 70'e çıktı. Barajlardaki su seviyesinin artmasıyla birlikte sulu tarımda uygulanan yasak sona erdi.
Kar sularının erimesiyle Çamlıgöze, Güneykaya, Kanak, Kocakurt, Maksutlu, Yapıaltın, Çermikler, Çatköy, Yıldız ve Örenli barajlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Gazibey, Üçöz baraj ve göletlerinde ise su seviyesi yüzde 100'ün üstüne çıktı.
''GAYET İYİ DURUMDAYIZ''
Sivas İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda söz alan Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Yüzümün güldüğünden de anlaşılacağı üzere barajlarımızda gayet iyi durumdayız. Geçen yıla göre daha öndeyiz. DSİ olarak bugüne kadar 70 adet baraj ve gölet yaptık. Bunların 64 tanesi tam dolu ya da yüzde 90'ın üzerinde. Sadece 6 barajımızda doluluk oranı yüzde 90'ın altında. Bu yıl içme suyu ve sulamada hiçbir barajımızda problem öngörmüyoruz. Herhangi bir kısıtlama kararı da olmayacaktır. Tabi yine suyu tasarruflu kullanmalıyız. Daha kurak yıllar yaşayabiliriz.''
