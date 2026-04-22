Yağışlar etkisini gösterdi. Ağaçlar su altında kaldı
22.04.2026 14:42
İHA
Kars Çayı, etkisini gösteren yağışların ardından taştı. Çay yatağındaki ağaçlar su altında kaldı, vatandaş ise taşkından olumsuz etkilendi.
Kars'ta devam eden sağanak yağışlar, Kars Çayı'ındaki su seviyesini gözle görülür şekilde arttırdı.
Yağışların ardından çay yatağı genişlerken, düşük kotta bulunan bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Dere kenarındaki ağaçların büyük bir kısmı su altında kalırken çevredeki bazı eralar da taşkından etkilendi.
Yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte çay debisinin dahada yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji ise bölgedeki yağışların bir süre daha devam edeceğini bildirirken, vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları üzerine uyarıda bulundu.
