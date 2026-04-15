Yağışlar etkisini gösterdi. Ankara barajlarının su seviyesi artmaya başladı
15.04.2026 10:48
İHA
Ankara'da son dönemde etkisini gösteren yağışlar ve eriyen kar suları, barajlardaki su seviyesini artırdı.
Ankara'daki yağışlar ve yüksek kesimlerde eriyen kar suları, barajların doluluk oranlarına da yansıdı. Kış aylarında yeterli seviyeye ulaşamayan yağışların bahar döneminde etkisini göstermesiyle eriyen kar suları da kademeli olarak artış sağladı. Başkentin önemli içme suyu kaynaklarından Kurtboğazı Barajı'nda da az da olsa doluluk oranında artış gözlemlendi.
YAĞIŞLAR TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL
Meteoroloji uzmanları, yağışların olumlu gelişme gösterdiğini ancak tek başına yeterli olmadığını ifade ederek, yağışların devam etmesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi. Uzmanlar barajlardaki artışların geçici olabileceğine de dikkat çekerken, su tasarrufu konusunda da vatandaşları uyardı.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı Akyar Barajı'nda yüzde 71, Çamlıdere Barajı'nda yüzde 33, Çubuk 2 Barajı'nda yüzde 66, Eğrekkaya Barajı'nda yüzde 73, Kargalı Barajı'nda yüzde 100, Kavşakkaya Barajı'nda yüzde 56, Kesikköprü Barajı'nda yüzde 100, Kurtboğazı Barajı'nda yüzde 33, Peçenek Barajı'nda yüzde 26, Türkşerefli Barajı'nda ise yüzde 6 oldu.
