Yağışlar etkisini gösterdi. Ankara barajlarının su seviyesi artmaya başladı

Meteoroloji uzmanları, yağışların olumlu gelişme gösterdiğini ancak tek başına yeterli olmadığını ifade ederek, yağışların devam etmesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi. Uzmanlar barajlardaki artışların geçici olabileceğine de dikkat çekerken, su tasarrufu konusunda da vatandaşları uyardı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı Akyar Barajı'nda yüzde 71, Çamlıdere Barajı'nda yüzde 33, Çubuk 2 Barajı'nda yüzde 66, Eğrekkaya Barajı'nda yüzde 73, Kargalı Barajı'nda yüzde 100, Kavşakkaya Barajı'nda yüzde 56, Kesikköprü Barajı'nda yüzde 100, Kurtboğazı Barajı'nda yüzde 33, Peçenek Barajı'nda yüzde 26, Türkşerefli Barajı'nda ise yüzde 6 oldu.